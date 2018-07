Трамп предрек банкротство газетам The New York Times и The Washington Post через семь лет

Президент США Дональд Трамп высказал в субботу мнение, что две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости, передает ТАСС.

"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - написал он на своей странице в Twitter.

В пятницу стало известно, что руководство сети Twitter заблокировало за два прошедших месяца более 70 млн фальшивых и подозрительных аккаунтов с целью сократить распространение ложной информации на платформе. Как отмечают эксперты, кампания Twitter против интернет-ботов набирает обороты, несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети. По словам вице-президента сети микроблогов Дела Харви, "свобода слова уже не так важна, если люди не чувствуют себя защищенными".

Трамп уже не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа".

В минувшую среду глава Белого дома подверг The Washington Post критике за ссылки на анонимные источники. "Они [газета] редко ссылаются на реальных людей, ведь некому говорить в негативном ключе то, чего они хотят. Они позорят журналистику", - подчеркнул Трамп в своем твите.

