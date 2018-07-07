В Афганистане погиб американский военный в результате "внутренней атаки"

7 июля 2018 22:40 (UTC+04:00)

Один военнослужащий вооруженных сил США погиб, двое получили ранения в субботу в результате "внутренней атаки" на юге Афганистана, сообщается в пресс-релизе миссии НАТО "Решительная поддержка".

Раненным военным, чье состояние оценивается как стабильное, сейчас оказывают медицинскую помощь. По данному делу начато расследование. В соответствии с политикой министерства обороны США, имя военнослужащего не может быть обнародовано ранее, чем через сутки после оповещения ближайших родственников.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида". В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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