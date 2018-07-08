МИД Южной Кореи: Токио и Сеул позитивно оценивают процесс переговоров США и КНДР

8 июля 2018 07:44 (UTC+04:00)

Япония и Южная Корея позитивно оценивают переговорный процесс между США и КНДР. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи заявила глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва.

"Госсекретарь Помпео подробно рассказал нам о своих переговорах в Пхеньяне. И у нас сложилось позитивное впечатление о том, как идут эти переговоры", - отметила она.

Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу прибыл в Пхеньян для обсуждения вопросов денуклеаризации.

Договоренности о денуклеаризации КНДР и о гарантиях безопасности этой стране были достигнуты на первой в истории встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

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