Трамп: Иран прекратил провокации против кораблей ВМС США в Персидском заливе

9 июля 2018 02:27 (UTC+04:00)

Иран в текущем году не совершил ни одной провокации против кораблей ВМС США в Персидском заливе. Это, как передает ТАСС, отметил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Иранские провокации в отношении боевых кораблей США. В 2015 году - 22 случая, в 2016 году - 36, в 2017 году - 14, в 2018 году - 0", - написал он в Twitter.

При этом Трамп указал, что приводит данные ВМС США.

Как ранее сообщил Пентагон, небезопасные сближения иранских судов и катеров с американскими кораблями в нарушение правил международного судоходства прекратились в конце лета 2017 года. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел тогда выразил мнение, что это связано с жесткой позицией США, настаивающих на недопустимости подобных действий.

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