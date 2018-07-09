В США не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона

9 июля 2018 04:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате обрушения балкона в городе Хартфорд, штат Коннектикут, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Как сообщает телеканал, около 20 человек находились на балконе дома, где проходило семейное торжество. Пол балкона надломился, в результате чего несколько человек упали на этаж ниже.

По данным телеканала, 15 человек, в том числе дети, пострадали и были госпитализированы. Отмечается, что никто из них не получил опасных для жизни травм.

Начато расследование инцидента.

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