Вертолет упал на жилой дом в Вирджинии

Вертолет потерпел крушение в Вильямсбурге, штат Вирджиния, врезавшись в жилой дом, сообщает в воскресенье Федеральное управление гражданской авиации США.

Как передает Интерфакс со ссылкой на канал WTKR, в результате катастрофы погиб один человек.

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.

Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

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