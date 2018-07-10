Трамп считает, что встреча с Путиным может быть легче переговоров с Мэй

10 июля 2018 16:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что "Путин может стать самой легкой" частью поездки в Европу, которая включает в себя визит в Великобританию и саммит НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли Путин другом или неприятелем, президент США ответил, что российский лидер для него "соперник".

Российский и американский лидеры встретятся в Хельсинки 16 июля. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.

Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут 13 июля.

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