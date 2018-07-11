Госдеп обвинил Иран в планировании терактов через посольства

Представитель госдепа США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов, Вашингтон призывает все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов, пишет ТАСС.

"Мы обсудили (в Саудовской Аравии — ред.), как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак. Самый последний пример — это заговор, который раскрыли бельгийцы", — сообщил высокопоставленный представитель госдепа журналистам. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

В этой связи США "призывают все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", подчеркнул неназванный дипломат.

Ранее сообщалось о задержании в ФРГ аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель, по данным иранского МИД, требует его передачи в Бельгию.

Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Иран обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Бельгии в связи с ситуацией вокруг задержанного в Германии иранского дипломата.

Американский дипломат заявил, что США считают Иран ответственными за планирование этой атаки. "Мы очень тесно сотрудничаем с бельгийцами, австрийцами и немцами, чтобы разобраться в этом заговоре по взрыву бомбы в Париже", — отметил он.

По его словам, США хотят, чтобы "все страны приняли правильное решение о своей безопасности". "Мы считает, что Иран представляет постоянную угрозу странам, и они должны быть настороже", — резюмировал чиновник.

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