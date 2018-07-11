Госдеп обвинил Иран в планировании терактов через посольства

11 июля 2018 02:42 (UTC+04:00)

Представитель госдепа США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов, Вашингтон призывает все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов, пишет ТАСС.

"Мы обсудили (в Саудовской Аравии — ред.), как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак. Самый последний пример — это заговор, который раскрыли бельгийцы", — сообщил высокопоставленный представитель госдепа журналистам. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.
В этой связи США "призывают все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", подчеркнул неназванный дипломат.

Ранее сообщалось о задержании в ФРГ аккредитованного в Вене иранского дипломата в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель, по данным иранского МИД, требует его передачи в Бельгию.

Информация о предотвращении теракта появилась в СМИ перед визитами президента Ирана Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию. Иран обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Бельгии в связи с ситуацией вокруг задержанного в Германии иранского дипломата.
Американский дипломат заявил, что США считают Иран ответственными за планирование этой атаки. "Мы очень тесно сотрудничаем с бельгийцами, австрийцами и немцами, чтобы разобраться в этом заговоре по взрыву бомбы в Париже", — отметил он.

По его словам, США хотят, чтобы "все страны приняли правильное решение о своей безопасности". "Мы считает, что Иран представляет постоянную угрозу странам, и они должны быть настороже", — резюмировал чиновник.

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