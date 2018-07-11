Белый дом собрался обложить пошлинами товары из Китая еще на $200 млрд

11 июля 2018 03:10 (UTC+04:00)

Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в $200 млрд, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, передает Интерфакс.

Документ может быть выпущен уже на этой неделе. Bloomberg отмечает, что речь пока идет лишь о составлении перечня товаров, за которым последуют недели обсуждений и слушаний.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что в перспективе США могут обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на $500 млрд.

6 июля США ввели 25-процентные пошлины на 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Китай ответил аналогичной мерой, установив дополнительные сборы на импорт из США. При этом Пекин обвинил Трампа в развязывании торговой войны.

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