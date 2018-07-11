США откроют специальный офис по делам разлученных семей мигрантов

Иммиграционная и таможенная служба США откроет специальный офис по делам разлученных с семьями детей мигрантов, сообщил МИД Мексики, пишет РИА Новости.

В гватемальской столице во вторник прошла встреча министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен с главами МИД Мексики, Гватемалы, Гондураса, а также заместителем главы МИД Сальвадора по вопросам миграции.

"Среди договоренностей – открытие офиса Иммиграционной и таможенной службы США, который будет отслеживать тему, а также налаживание диалога и создание рабочей группы, в рамках которой будет происходить обмен информацией в пользу мигрантов", - отмечается в коммюнике мексиканского ведомства.

"Отделять детей обоих полов от их родителей жестоко и негуманно, мы все сходимся в этом мнении, и мы собрались в городе Гватемала, чтобы принять конкретные меры для недопущения повторения этого и добиться скорейшего воссоединения детей, отделенных от семей", – приводит МИД Мексики заявление министра Луиса Видегарая.

Ранее на пресс-конференции министр внутренней безопасности США заявила, что ее страна будет бороться с преступными организациями, занимающимися доставкой нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее американский президент Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.

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