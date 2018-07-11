В Аляске потерпел крушение небольшой чартерный самолет

Чартерный самолет с десятью пассажирами и пилотом на борту потерпел крушение в американском штате Аляска, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США, передает РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла во вторник на Острове Принца Уэльского, расположенного в юго-восточной части штата, неподалеку от города Кетчикан, уточняется в сообщении.

Несколько пассажиров самолета получили ранения и были доставлены в местную больницу, передает телеканал. Причины катастрофы пока неизвестны.

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