Трамп надеется наладить отношения с Путиным

13 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ему удастся выстроить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, то это будет хорошо для всех, передает РИА Новости.

"Если бы у меня были отношения с Путиным, я его не знаю, я встречался с ним два, может, три раза… Если нам удастся выстроить отношения, то это хорошо для России, для нас, для всех", — заявил Трамп журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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