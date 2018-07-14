США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте

14 июля 2018 02:40 (UTC+04:00)

Правительство США продолжит сотрудничество с Мексикой при новом президента Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео, пишет ТАСС.

"Мы надеемся продолжить работу с Лопесом Обрадором после 1 декабря, поэтому для меня было приоритетом приехать в Мексику после выборов, чтобы начать устанавливать отношения с ним и его командой", – сказал Помпео на пресс-конференции в Мехико.

Он заявил о готовности работать вместе с Мексикой и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. "Поддержка американских рабочих для нас является ключевой вещью, для президента (США Дональда) Трампа — в части актуализации НАФТА", – сказал госсекретарь.

По словам госсекретаря, будет продолжена работа по обеспечению безопасности на границе США и Мексики, по темам миграции и борьбы с торговлей наркотиками, оружием и людьми. "Мы признаем, что спрос на наркотики в основном имеет место на нашей стороне границы", — сказал Помпео.

В Мехико Помпео провел встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето, главой МИД Луисом Видегараем и будущим президентом Обрадором, вступающим в должность 1 декабря.

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