Умерла первая жена Фрэнка Синатры

14 июля 2018 10:51 (UTC+04:00)

На 102-м году жизни скончалась первая жена американского певца Фрэнка Синатры Нэнси. Об этом в Twitter сообщила их дочь, певица Нэнси Синатра, передает РИА Новости.

"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была моим благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо за все", — написала Синатра.

Фрэнк Синатра женился на Нэнси Барбато в 1939 году. В этом браке родились трое детей — Нэнси, Тина и Фрэнк Синатра-младший. Через десять лет супруги развелись.

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