Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить

15 июля 2018 02:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому Daily Mail, что считает российского президента Владимира Путина жестким человеком, но думает, что они могут "очень хорошо поладить", сообщает РИА Новости.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Ранее Трамп заявил, что эта встреча может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Отвечая на вопрос журналистов, является ли Путин его другом или неприятелем, президент США ответил, что российский президент для него "соперник".

На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей. "Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — продолжил президент США.

"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — заявил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году
США 03:00
Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США
США 01:02
Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США
В мире 14 июля 23:29
Эрдоган и Путин договорились о встрече на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Турция 14 июля 22:37
В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в аварии с автобусом
США 14 июля 21:24
Путин предложил Аббасу обсудить на встрече двусторонние и региональные вопросы
Россия 14 июля 16:01
Лента новостей
Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США
В мире 03:23
Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году
США 03:00
В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек
Другие страны 02:11
На юге Ирака ввели комендантский час
Другие страны 01:33
Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США
США 01:02
Парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства
Грузия 00:37
В Турции произошло землетрясение
Турция 00:03
Китай заинтересован в закупке туркменского хлопка
Туркменистан 14 июля 23:42
Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США
В мире 14 июля 23:29