КНДР и США обсудят вопросы репатриации останков американских солдат

15 июля 2018 09:57 (UTC+04:00)

Делегации КНДР и США встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом, где у них пройдут переговоры по вопросу репатриация останков погибших в годы войны на Корейском полуострове американских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на агентство Yonhap.

Изначально переговоры должны были состояться 12 июля, однако Пхеньян отложил встречу, сославшись на то, что не успел достаточно подготовиться к ней.

Около 7,7 тыс. военнослужащих США числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военных.

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