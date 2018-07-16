В Канзас-Сити в перестрелке ранены трое полицейских - СМИ

16 июля 2018 03:09 (UTC+04:00)

Трое сотрудников полиции в Канзас-Сити (штат Миссури, США) в воскресенье получили ранения во время перестрелки, подозреваемый убит. Об этом сообщил телеканал ABC, пишет ТАСС.

Мужчину, имя которого пока не уточняется, разыскивали по подозрению в убийстве студента. После прибытия стражей порядка злоумышленник забаррикадировался в здании гостиницы, откуда открыл огонь по полицейским, двое из них получили ранения. Позже мужчине удалось перебраться в жилой дом, находясь в котором, он также вел стрельбу, ранив еще одного полицейского.

В итоге подозреваемый был застрелен. Полицейских, которых он ранил, госпитализировали. Угрозы их жизням нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали
Европа 15 июля 21:29
Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35
США 15 июля 19:34
КНДР и США обсудят вопросы репатриации останков американских солдат
США 15 июля 09:57
Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить
США 15 июля 02:35
Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США
США 15 июля 01:02
Лента новостей
Беспорядки произошли во французских городах во время празднования победы на ЧМ-2018
Европа 03:02
В ЮАР при пожаре на медном руднике погибли пять человек
Другие страны 02:21
Израиль нанес ракетный удар по военной позиции на севере Сирии - СМИ
Израиль 01:05
У берегов Испании за два дня спасли почти 500 мигрантов
Европа 00:10
Эрдоган: Горжусь, что являюсь представителем турецкого народа
Турция 15 июля 23:19
Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Европа 15 июля 22:17
Один из преступников, связанных с событиями в Гяндже, уничтожен при попытке подрыва гранаты
Общество 15 июля 21:49
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу
Европа 15 июля 21:41