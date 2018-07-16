В Канзас-Сити в перестрелке ранены трое полицейских - СМИ

Трое сотрудников полиции в Канзас-Сити (штат Миссури, США) в воскресенье получили ранения во время перестрелки, подозреваемый убит. Об этом сообщил телеканал ABC, пишет ТАСС.

Мужчину, имя которого пока не уточняется, разыскивали по подозрению в убийстве студента. После прибытия стражей порядка злоумышленник забаррикадировался в здании гостиницы, откуда открыл огонь по полицейским, двое из них получили ранения. Позже мужчине удалось перебраться в жилой дом, находясь в котором, он также вел стрельбу, ранив еще одного полицейского.

В итоге подозреваемый был застрелен. Полицейских, которых он ранил, госпитализировали. Угрозы их жизням нет.

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