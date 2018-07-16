Помпео и Болтон будут присутствовать на переговорах Трампа и Путина

На переговорах президентов РФ и США в американской делегации будут присутствовать, среди прочих, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, следует из списка, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, в состав американской делегации вошли глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник Совета нацбезопасности по России Фиона Хилл.

Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки в понедельник. Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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