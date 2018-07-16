США подали жалобу в ВТО на ответные пошлины ряда стран

16 июля 2018 19:19 (UTC+04:00)

США подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь. Документ опубликован на сайте торгового представителя США, передает РИА Новости.

"Ответные меры, введенные в отношении экспорта из США Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не соответствуют международным правилам", — говорится в заявлении.

При этом в Вашингтоне подчеркивают, что введение администрацией Трампа пошлин на экспорт стали и алюминия в свою очередь соответствует правилам международной торговли и законам США.

"Вместо того чтобы вместе работать над решением общих проблем, некоторые торговые партнеры решили пойти на ответные меры, нацеленные на то, чтобы наказать американских рабочих, фермеров и компании", — заявил в связи с подачей обращения в ВТО торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По его замечанию, введенные в ответ на американские меры пошлины нарушают взятые на себя членами ВТО обязательства. "США предпримут все необходимые меры для защиты своих интересов, и мы призываем торговых партнеров к конструктивной работе с нами над проблемами, которые создало массивное и постоянное пресыщение стального и алюминиевого секторов", — говорится в заявлении торгового представителя.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп на встрече с Путиным уделил внимание обеспечению безопасности Израиля
США 19:42
Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными
Россия 19:28
Путин назвал темы переговоров с Трампом
Россия 19:26
Могерини назвала последствия развала СВПД "катастрофическими"
Европа 18:52
Могерини: Саммит ЕС и стран "Восточного партнерства" пройдет 15 октября
Политика 18:32
Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим стартом для всех"
США 18:17
Лента новостей
Трамп на встрече с Путиным уделил внимание обеспечению безопасности Израиля
США 19:42
Президент Ильхам Алиев назначил членов Попечительского совета Фонда развития науки
Политика 19:36
Азай Гулиев: Опыт Аландских островов можно применить и в нагорно-карабахском конфликте (Эксклюзив)
Политика 19:34
Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными
Россия 19:28
Путин назвал темы переговоров с Трампом
Россия 19:26
Азербайджан увеличил транспортировку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
Энергетика 19:14
Азербайджан незначительно увеличил добычу нефти
Энергетика 19:14
Аслан Асланов: Незыблемость светского государства — самое тяжелое наказание для заказчиков гянджинских событий
Политика 19:11
Предприниматели в Азербайджане освоили свыше половины льготного финансирования на этот год
Бизнес 19:05