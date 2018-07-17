Трамп считает ядерную проблему самой важной в современном мире

Ядерная проблема является самой важной в современном мире и при ее решении следует проявлять осторожность. Об этом, как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News по итогам встречи в понедельник в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Выдержку из интервью телекомпания разместила на своем сайте.

"Самая важная проблема в мире сейчас - ядерная, - заявил он. - Я знаю, что президент [Барак] Обама называл в качестве основной проблемы глобальное потепление, однако я бы сказал - нет, самая крупная из стоящих перед нами проблем - это становящаяся все более горячей ядерная проблема, которая примерно в 5 млн раз важнее. При решении ядерных проблем нам следует проявлять осторожность. Посмотрите, только у США и России - 90% ядерного оружия, имеющегося в мире".

По его словам, президент России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки заявил ему, что "хочет оказать содействие в том, что касается Северной Кореи". "Но мы успешно ведем дела с Северной Кореей, так что время у нас есть, - продолжал он. - Нет необходимости торопиться, проблема сохранялась на протяжении многих лет".

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