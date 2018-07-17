Трамп согласен с мнением Путина о позорно низком уровне отношений США и России

17 июля 2018 08:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп разделяет точку зрения главы российского государства Владимира Путина о позорно низком уровне американо-российских отношений. Об этом, как передает ТАСС, Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы [США и Россия] еще никогда не скатывались так низко [в двусторонних отношениях], включая экономику. Возможно, мы устранили это падение, но все же оно вызывало раскол, и президент Путин сказал об этом", - заметил Трамп. Ранее в понедельник в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча российского и американского лидеров.

"Одна из вещей, которые он сказал мне в самом начале [саммита], заключалась в том, что это [нынешнее состояние российско-американских отношений] - настоящий позор, потому что в принципе мы способны совершить много добра, будь то гуманитарная помощь, Ближний Восток или Сирия", - посетовал президент США.

Он возлагает ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений на "охоту на ведьм" - расследование утверждений о вмешательстве Москвы в выборы в США, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, расследованием занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлены обвинения гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля первый замминистра юстиции США Род Розенстайн заявил о предъявлении обвинений еще 12 лицам, которые, по его утверждению, являются сотрудниками военной разведки России.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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