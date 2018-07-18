США потратят на перенесенное в Иерусалим посольство $21 млн

18 июля 2018 16:31 (UTC+04:00)

США планируют потратить на перенесенное в Иерусалим посольство более 21 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные на официальном сайте правительства.

Как сообщается на сайте, госдеп заключил подрядный контракт с компанией Desbuild Limak D&K на сумму более 21 миллиона 182 тысяч долларов.

Как отмечает телеканал ABC, эта сумма почти в 100 раз превышает ту, что была изначально заявлена президентом США Дональдом Трампом — в марте он заявил, что посольство "будет построено очень быстро и очень недорого" и обойдется примерно в 250 тысяч долларов.

В апреле он сказал, что стоимость реновации составит от 300 до 400 тысяч долларов.

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