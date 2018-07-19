Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в развитие саммита в Хельсинки, отметив, что все проблемы, которые обсуждались в ходе переговоров, могут быть решены, передает РИА Новости.

"Я жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из моментов, которые мы обсуждали, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие", — написал Трамп в четверг в Twitter.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг сообщил, что проведение нового саммита РФ и США пока не обсуждалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.