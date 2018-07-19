Опрос: большинство республиканцев одобряют действия Трампа на саммите в Хельсинки

Подавляющее большинство членов Республиканской партии - 79% - одобряют то, как держал себя президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в минувший понедельник. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют итоги опубликованного в четверг опроса, проведенного интернет-порталом Axios и исследовательской службой Survey Monkey.

Как следует из опроса, 79% лиц, считающих себя республиканцами, "полностью одобрили" поведение Трампа, 18% - высказали противоположную точку зрения. Среди тех, кто считает себя независимыми, позитивно оценили Трампа 33%, а 62% заявили, что не одобряют его действий. Среди сторонников Демократической партии лишь 7% одобрили поведение президента США, а 91% - заявили, что "полностью не одобряют" его действий.

В целом, по итогам опроса, голоса тех, кто одобряет и не одобряет поведение Трампа в Хельсинки, разделились в соотношении 40% к 58%.

Как отметили организаторы опроса, его результаты свидетельствуют о том, что "Трамп пользуется подавляющей и, вероятно, непоколебимой поддержкой [Республиканской] партии, вне зависимости от того, что именно будет выявлено в результате расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером".

В опросе, проведенном 16-17 июля, участвовали 2,1 тыс. совершеннолетних американцев. Уровень погрешности опроса оценивается в 3%.

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