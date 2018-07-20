Денуклеаризацию КНДР можно провести за год, считает глава разведки США

Денуклеаризацию КНДР можно провести и за год, но вряд ли это произойдет в такие сроки, заявил в четверг глава национальной разведки США Дэниэл Коутс, сообщает РИА Новости.

"Технически это возможно, но, вероятно, этого не произойдет. Думаю, Помпео ясно сказал, что это займет некоторое время. Он обозначил более длительные временные рамки… Это гораздо более сложный процесс, чем многие думают", — сказал он на Аспенском форуме безопасности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года, но не уточнил, были ли договоренности на эту тему между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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