В США на штат Айова обрушилось торнадо

20 июля 2018 05:14 (UTC+04:00)

Торнадо, обрушившееся на американский штат Айова, вызвало разрушения и привело к эвакуации жителей, несколько человек ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание De Moines Register.

В городе Пелла стихия нанесла серьезный ущерб одному из предприятий, несколько работников которого пострадали и были госпитализированы.

Разрушения зданий в городе Маршаллтаун привели к эвакуации жителей. Также стихия повредила одну из городских больниц, ее пациенты были переведены в другое учреждение.

Кроме того, в Маршаллтауне частично разрушена башня на историческом здании городского суда.

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