Трамп готов ввести новые пошлины на китайские товары

20 июля 2018 15:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на товары из КНР на сумму импорта в 500 миллиардов долларов в год, если в этом возникнет необходимость.

"Я готов пойти на 500 (миллиардов долларов)", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА Новости.

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.

Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

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