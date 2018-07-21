Растет число погибших в результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии в США

21 июля 2018 01:57 (UTC+04:00)

Число погибших в результате крушения экскурсионного автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок (штат Миссури, США) выросло до 17 человек, передает Интерфакс.

Сообщается, что среди жертв есть дети; представитель полиции сказал, что погибшим - от 1 до 70 лет.

Спасательная операция на озере завершена; семь человек доставлены в больницу, в том числе двое в тяжелом состоянии; остальные получили медицинскую помощь на берегу и отправились домой.

Всего на борту судна находился 31 человек. Капитану катера удалось спастись, в то время как другой член экипажа - рулевой - погиб.

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