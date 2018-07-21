США выразили готовность к торговой сделке с Китаем

Администрация США готова заключить торговое соглашение с Китаем, если в стране будет искреннее желание провести значимые изменения, заявил агентству Рейтер министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

Он заявил, что такая сделка должна включать защиту американской интеллектуальной собственности, отказ от принудительных передачи технологий и совместных предприятий, а также "возможность справедливой конкуренции" для американских компаний на китайском рынке.

При этом Мнучин отметил, что американские власти при подготовке полугодового отчета, который будет представлен в середине октября, проверят действия Китая в связи с ослаблением юаня.

"Неоспоримо, что ослабление валюты создает для них (Китая) несправедливое преимущество. Мы будем очень внимательно проверять, манипулировали ли они валютой", — сказал министр.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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