В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

21 июля 2018 11:43 (UTC+04:00)

В американском городе Хьюстон (штат Техас) неизвестный застрелил кардиолога бывшего президента Джорджа Буша-старшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на KHOU11.

Инцидент произошел недалеко от Техасского медицинского центра. Жертва и убийца ехали на велосипедах навстречу другу другу. Когда они поравнялись, напавший сделал два выстрела. Доктор Марк Хауснехт скончался от полученных ранений.

Убийца объявлен в розыск, это белый или латиноамериканский мужчина лет 30, гладко выбрит, в солнцезащитных очках и бейсбольной кепке. Был одет в жилет и шорты.

Представители бывшего президента выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего врача.

Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение. Молимся за его семью", — заявил Буш-старший.

Джордж Герберт Уокер занимал пост президента США с 1989 по 1993 годы.

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