В NASA рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей

21 июля 2018 16:47 (UTC+04:00)

Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут находиться астронавты, передает РИА Новости.

Как отмечает Daily Star, реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета "Аполлона-17" в 1972 году.

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