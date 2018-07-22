Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа - NYT

Администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом "Совершенно секретно", послужившие основанием для начала расследования утверждений о некоем сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Об этом издание сообщило в субботу, передает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о нескольких документах, датированных октябрем 2016 года, включая запрос ФБР на проведение слежки за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

"ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей", - приводит издание выдержки из запроса, отдельные фрагменты которого были отредактированы. Его авторы утверждали, что Пейдж "установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки", а также "взаимодействует и вступил в сговор с российскими властями".

В апреле председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему сведения, которые послужили основанием для начала упомянутого выше расследования. Нуньес напомнил, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, причем в рамках контрразведывательной деятельности. Однако запрошенные сведения были предоставлены "в очень отредактированной форме". Более того, спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию, несмотря на то, что этот отказ мог повлечь судебное разбирательство.

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