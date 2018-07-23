Над резиденцией Трампа перехватили самолет

23 июля 2018 00:54 (UTC+04:00)

Истребитель F-16 был поднят в субботу в воздух на перехват воздушного судна, которое пересекло границу так называемой бесполетной зоны в районе резиденции президента США Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о стандартной практике, применяемой в подобных случаях. После перехвата самолет нарушителя был сопровожден из запретной зоны, пилота в настоящее время допрашивают.

Это уже не первый случай перехвата гражданских воздушных судов вблизи резиденций Трампа. В прошлом году это происходило множество раз в районе его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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