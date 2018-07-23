Глава Киберкомандования США сообщил о создании рабочей группы по противодействию угрозе РФ

23 июля 2018 01:27 (UTC+04:00)

Рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве сформирована в рамках Киберкомандования ВС США. Об этом заявил на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) руководитель этой структуры и одновременно глава Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне, сообщает ТАСС.

Ведущий задал ему вопрос о том, что находящиеся в его ведении структуры делают для противодействия киберугрозам со стороны России. "Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра [внутренней безопасности] и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем", - отметил он, не уточнив что именно представляет из себя эта структура.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.

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