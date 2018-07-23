Трамп намекнул на возможность антимонопольного расследования против Amazon

Президент США Дональд Трамп намекнул в понедельник на возможность антимонопольного расследования против интернет-гиганта Amazon, передает РИА Новости.

Трамп в очередной раз обрушился в Twitter на Amazon и газету Washington Post, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. При этом, по его словам, Washington Post является лоббистом интернет-гиганта.

"По моему мнению, Washington Post — не более чем дорогой — поскольку убытки газеты составляют состояние — лоббист для Amazon. Не используется ли она как защита от антимонопольных заявлений, которые, как считают многие, следует подать?" — написал Трамп.

Реализацией антимонопольного законодательства в США занимаются Федеральная комиссия по торговле и министерство юстиции США.

Amazon — крупнейшая интернет-компания, в 2017 году оборот компании составил 178 миллиардов долларов, а прибыль до налогов превысила 3 миллиарда долларов.

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