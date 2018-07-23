Джон Болтон проведет встречу с российским коллегой в августе

23 июля 2018 23:51 (UTC+04:00)

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон проведет в августе встречу со своим коллегой из России, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов, передает РИА Новости.

"Единственная договорённость (на встрече президентов РФ и США в Хельсинки), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", — сказала Сандерс, не уточнив, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

Первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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