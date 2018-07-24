Трамп: США будут с помощью пошлин вынуждать другие страны заключать торговые сделки

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США впредь будут использовать введение пошлин для заключения выгодных торговых сделок с зарубежными партнерами. Об этом глава Белого дома написалво вторник на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Пошлины - это великолепно! Либо страна, которая несправедливо относится к США в сфере торговли, ведет переговоры о честной сделке, либо она получает удар пошлинами, - подчеркнул Трамп. - Вот так просто - и все ведут переговоры! Помните, мы - копилка, которую все грабят. Все будет здорово!"

Трамп проведет 25 июля в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Многие эксперты рассматривают эту встречу как последний шанс для предотвращения полномасштабной торговой войны между США и ЕС. Ранее официальный представитель ЕК Маргатирис Схинас сообщил, что на переговорах с Трампом Юнкер не намерен делать каких-либо конкретных предложений по взаимной торговле. Он напомнил, что позиция ЕК заключается в защите принципа свободной и открытой торговли.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.

Трамп также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.

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