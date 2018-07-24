В Белом доме подтвердили планы провести встречу Путина и Трампа осенью

Представитель Совета по нацбезопасности в ответ на просьбу прокомментировать заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о предложении провести встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в конце года в Вашингтоне попросил обратиться к предыдущим заявлениям Белого дома.

Во вторник Ушаков заявил журналистам, что советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон спустя несколько дней после саммита в Хельсинки передал предложение провести новую встречу глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года. При этом, по его словам, подготовка к встрече еще не началась.

"Пожалуйста, посмотрите твит Сары Сандерс, опубликованный ранее, где она упоминает, что встреча пройдет осенью", — сообщил представитель СНБ.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter заявление, что Трамп попросил Болтона пригласить Путина осенью в Вашингтон, и дискуссии по этому поводу уже ведутся.

Кроме того, в понедельник Сандерс заявила, что Болтон в августе проведет переговоры по этому поводу "с российским коллегой". Ушаков предположил, что переговоры будут вестись с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, однако детали и место встречи пока неизвестны. В Белом доме РИА Новости сообщили, что "никакие детали пока не объявлены".

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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