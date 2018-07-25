США и Россия пока не согласовали проведение второй встречи президентов

25 июля 2018 02:10 (UTC+04:00)

США и Россия пока не согласовали ничего в вопросе проведения второй встречи президентов двух стран, заявила во вторник журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Вы должны обратиться в Белый дом с этим вопросом. Я не думаю, что было официальное приглашение, но это не в моей компетенции. Как я сказала, обратитесь в Белый дом. Насколько я понимаю, ничего еще не согласовано на этот момент", — сказала она, отвечая на вопрос о том, принял ли президент РФ Владимир Путин приглашение.

Представитель Совета по нацбезопасности в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о предложении провести встречу Трампа и Путина в конце года в Вашингтоне попросил обратиться к предыдущим заявлениям Белого дома.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила 19 июля, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон этой осенью, подготовка к визиту уже идет. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча президентов РФ и США в Вашингтоне состоится.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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