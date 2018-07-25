Трамп согласился с приоритетами Обрадора в развитии отношений между США и Мексикой

25 июля 2018 05:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп ответил на ранее направленное ему послание избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу развития отношений между странами. Текст письма главы Белого дома мексиканский политик обнародовал в своем Twitter во вторник, пишет ТАСС.

"Я согласен с четырьмя приоритетами, которые вы определили: торговля, миграция, развитие и безопасность, - написал Трамп. - Моя команда на протяжении 18 месяцев упорно работала над тем, чтобы нарастить сотрудничество с Мексикой в этих областях". Он добавил, что дал указание "удвоить эти усилия" с будущей командой Лопеса Обрадора. Свои предложения, касающиеся развития отношений между двумя странами, мексиканский политик направил Трампу после встречи с госсекретарем Майклом Помпео в Мехико 13 июля.

Глава Белого дома в своем письме отметил важность скорейшего завершения переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), указав, что в противном случае ему придется пойти "по совсем другому пути", чего ему "не хотелось бы делать". Он добавил, что США "не могут принимать нелегальных мигрантов", а также сообщил о готовности его администрации помогать Лопесу Обрадору в борьбе с коррупцией в Мексике.

Приход Трампа на пост президента США внес напряженность в отношения Вашингтона и Мехико. Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из Мексики продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Обрадор, тем не менее, в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик побеседовал по телефону с президентом США и сообщил, что главе Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию 1 декабря.

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