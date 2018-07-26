Трамп получил уступки от Брюсселя во избежание торговой войны, пишут СМИ

26 июля 2018 00:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил ряд уступок от Брюсселя, в том числе увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и снижение промышленных пошлин, во избежание торговой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", — пишет издание.

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