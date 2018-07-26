Помпео: денуклеаризация КНДР должна состояться до окончания первого срока Трампа

26 июля 2018 03:05 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео по-прежнему намерен достичь денуклеаризации Корейского полуострова до окончания первого президентского срока Дональда Трампа или даже скорее. Об этом он заявил в среду на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

"Да и быстрее, если возможно", — сказал Помпео на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопрос о том, остается ли актуальной цель достичь полной денуклеаризации КНДР до окончания первого президентского срока Трампа в 2021 году.

Он сказал, что не может назвать сроков, когда КНДР "начнет двигаться по пути полной и верифицируемой денуклеаризации". "Я не знаю ответа, я не могу сказать вам дату и более того, полагаю, эта группа (сенаторов) не согласиться с тем, когда это начнется. Это процесс, который потребует времени", — отметил Помпео.

Ранее на слушаниях он заявил, что КНДР продолжает производство радиоактивных веществ, но отказался обсуждать подробности на открытых слушаниях.

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