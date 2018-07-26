Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине

26 июля 2018 11:17 (UTC+04:00)

Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине, на место прибыла полиция, сообщает РИА Новости.

На фотографиях и видео видны большие клубы дыма.

Полицейские машины окружают район в северо-восточной части Пекина.

Global Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что недалеко от места происшествия полиция задержала женщину, попытавшуюся покончить с собой. Пока не ясно, связано ли это со взрывом у посольства.

Никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве не пострадал, передают СМИ.

Недалеко от места ЧП расположено также посольство Индии.

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