Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине, на место прибыла полиция, сообщает РИА Новости.
На фотографиях и видео видны большие клубы дыма.
Полицейские машины окружают район в северо-восточной части Пекина.
Global Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что недалеко от места происшествия полиция задержала женщину, попытавшуюся покончить с собой. Пока не ясно, связано ли это со взрывом у посольства.
Никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве не пострадал, передают СМИ.
Недалеко от места ЧП расположено также посольство Индии.
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