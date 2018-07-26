Трамп рассказал о теплых отношениях между США и Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Соединенных Штатов и Европейского союза, передает РИА Новости.

"Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!" — написал американский лидер.

Ранее Юнкер и Трамп провели в Вашингтоне встречу для запуска новой фазы сотрудничества союза и страны — "фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений". Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.

"Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

Юнкер, в свою очередь, отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".

По его мнению, именно "благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания".

"И это необходимо сегодня так же, как это было раньше", — отметил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.