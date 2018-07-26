США заблокировали в СБ ООН инициативу России по Ближнему Востоку

США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по ближневосточному урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России в четверг.

Как сообщили в представительстве, Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США по этому вопросу их нивелировали.

"К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения", — сказали в постпредстве.

Там пояснили, что предложение России возникло в ответ на традиционный ежегодный запрос Генсекретаря ООН в рамках резолюции о мирном урегулировании вопроса о Палестине.

"Был подготовлен проект соответствующего письма председателя СБ, в котором также указывались шаги, предпринятые в Совете по ближневосточному урегулированию", — объяснили в российской миссии, и добавили, что "инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров".

Однако из-за позиции США, которая не оставила надежды найти компромисс по тексту письма, российские представители "были вынуждены свернуть над ним работу".

Постпредство России считает, что "любые ревизии международно-правовой основы ближневосточного урегулирования грозят омрачить перспективы разрешения палестино-израильского конфликта и осложнить достижение всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".

Несмотря на это, Россия приложит усилия к достижению долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, добавили в российской миссии.

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