США не вводят пошлины на автомобили из ЕС, но оставляют на сталь и алюминий

26 июля 2018 20:38 (UTC+04:00)

США пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, но оставят в силе пошлины на сталь и алюминий, заявил журналистам министр торговли США Уилбур Росс, сообщает РИА Новости.

"Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров", — сказал Росс журналистам президентского пула на борту номер один.

"Пошлины на сталь и алюминий остаются в силе", — добавил он.

Накануне прошли переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трамп заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

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