США рассчитывают на скорое завершение переговоров с Евросоюзом по торговле

США рассчитывают на скорое завершение переговоров с ЕС по торговле, заявил журналистам министр торговли США Уилбур Росс, сообщает РИА Новости.

На вопрос, сколько займут переговоры, Росс ответил: "Это очень сложно рассчитать. Обычно обсуждения по торговле занимают месяцы или целый год".

"Мы попытаемся провести их намного быстрее", — добавил Росс.

Накануне прошли переговоры президента Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трамп заявил по их итогам, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

Росс ранее заявил, что на время переговоров США не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, которыми грозил Трамп, однако оставят в силе пошлины на сталь и алюминий, введенные Трампом в этом году.

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