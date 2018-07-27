СМИ: США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана

27 июля 2018 14:03 (UTC+04:00)

США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе. Об этом сообщил канал ABC со ссылкой на источники в правительстве Австралии, передает РИА Новости.

Как рассказали журналистам их собеседники в кабмине, австралийские, а также британские военные могут помочь американцам определить точные цели, однако принимать участие в непосредственном ударе не будут.

В то же время премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований считать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

Отношение между Вашингтоном и Тегераном серьезно ухудшились весной этого года, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе и восстановили все санкции против Ирана.

Несколько дней назад иранский президент Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем", предупредив, что Вашингтон пожалеет об этом. В ответ американский лидер Дональд Трамп сообщил, что если Тегеран продолжит угрожать, то столкнется с "невиданными последствиями".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иллюминатор военного вертолета США упал в Японии
США 13:31
Юнкер объяснил Трампу позицию ЕС при помощи ярких карточек
Европа 11:25
Александр Новак: Рынок нефти уже учел введение новых санкций США против Ирана
Энергетика 11:16
КНДР передала США останки солдат, павших во время Корейской войны
США 06:33
Макрон призвал США снять пошлины на поставки стали и алюминия из Европы
США 01:08
США отказались принять участие во встрече по Сирии в Сочи
США 26 июля 23:27
Лента новостей
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия
Общество 14:56
Владимир Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки
Россия 14:51
Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Другие страны 14:50
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 14:48
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 14:48
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров в Греции
Туркменистан 14:35
Привет всем жителям Сумгайыта – азербайджанские участники фестиваля "Жара 2018" (ФОТО)
Звёздный мир 14:30
В Ташкенте представят широкий ассортимент белорусской продукции
Бизнес 14:25
В Баку прибудет спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
Политика 14:21