Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за обеспечение возвращения останков солдат США

Президент США Дональд Трамп выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за то, что Пхеньян обеспечил передачу Вашингтону останков еще ряда американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, передает ТАСС.

"Хочу поблагодарить председателя [Трудовой партии Кореи, лидера КНДР] Ким [Чен Ына] за то, что он выполнил данное им слово. Нам будут переданы останки и многих других [военнослужащих США, погибших на Корейском полуострове]. Но я хочу поблагодарить председателя Ким [Чен Ына] в присутствии средств массовой информации за выполнение данного мне обещания. Уверен, что он продолжит выполнять это обещание по мере продолжения ими [властями КНДР] поисков", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Глава администрации США также отметил, что в торжественной церемонии встречи военно-транспортного самолета, на борту которого находится прах павших на Корейском полуострове военнослужащих, примет участие вице-президент США Майкл Пенс. Обычно такие церемонии проходят на базе ВВС США в Довере (штат Делавэр). По свидетельству американского правительства, согласие передавать США останки американских солдат и офицеров КНДР дала на встрече, которую провели 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953 гг.) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки приблизительно 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от демократов Билл Ричардсон.

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном.

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