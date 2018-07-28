В Калифорнии второй человек погиб в результате природного пожара

28 июля 2018 03:10 (UTC+04:00)

Второй человек погиб в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон, сообщает департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, передает РИА Новости.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока. Джереми погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Пожалуйста, будьте мыслями с семьей Джереми, его коллегами и друзьями", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

Ранее сообщалось об эвакуации 12 тысяч человек. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд. Режим ЧП был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста.

Губернатор Калифорнии ранее сообщал о гибели одного человека из-за пожаров. Речь идет о сотруднике департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, который погиб во время ликвидации возгорания. По данным СМИ, пострадали несколько пожарных.

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